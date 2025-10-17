8 человек пострадали: взорвался завод «Авангард» в Стерлитамаке
Фото - © скриншот/t.me/voenkorKotenok
На нитроузле завода «Авангард» в Стерлитамаке прогремел сильный взрыв. Одно из зданий обрушилось, есть пострадавшие, сообщает Mash.
По словам очевидцев, за несколько секунд до происшествия над заводом якобы появилось яркое свечение, затем раздался грохот. Жители до сих пор слышат мощные взрывы. У многих автомобилей сработала сигнализация. На опубликованных кадрах видно, как над заводом клубится дым.
В результате взрыва одно из зданий предприятия полностью разрушилось. Эпицентр был в технологической установке, которая занималась производством нитроцеллюлозы.
Пострадали минимум восемь человек. Двух сотрудников достали из-под завалов, после чего госпитализировали. Остальным медики оказывают помощь на месте. Спасатели продолжают разбирать завалы.
По предварительным данным, авария произошла из-за нарушения техники безопасности работниками цеха.
На предприятии производят боеприпасы и взрывчатку. В феврале 2024 года «Авангард» попал под европейские санкции.
