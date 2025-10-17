8 человек пострадали: взорвался завод «Авангард» в Стерлитамаке

На нитроузле завода «Авангард» в Стерлитамаке прогремел сильный взрыв. Одно из зданий обрушилось, есть пострадавшие, сообщает Mash .

По словам очевидцев, за несколько секунд до происшествия над заводом якобы появилось яркое свечение, затем раздался грохот. Жители до сих пор слышат мощные взрывы. У многих автомобилей сработала сигнализация. На опубликованных кадрах видно, как над заводом клубится дым.

В результате взрыва одно из зданий предприятия полностью разрушилось. Эпицентр был в технологической установке, которая занималась производством нитроцеллюлозы.

Пострадали минимум восемь человек. Двух сотрудников достали из-под завалов, после чего госпитализировали. Остальным медики оказывают помощь на месте. Спасатели продолжают разбирать завалы.

По предварительным данным, авария произошла из-за нарушения техники безопасности работниками цеха.

На предприятии производят боеприпасы и взрывчатку. В феврале 2024 года «Авангард» попал под европейские санкции.

