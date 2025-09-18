Мощное землетрясение произошло на Камчатке: объявлена угроза цунами

сегодня в 22:32

Губернатор Камчатки предупредил о возможном цунами после землетрясения

Раннее утро на Камчатке началось с сильнейшего подземного толчка магнитудой 7.2 балла, сообщается на официальной странице губернатора Владимира Солодова.

По уточненным данным, сейсмологи объявили угрозу цунами по восточному побережью полуострова, где в настоящее время проводится экстренное оповещение населения о возможной опасности.

После оповещения началось оперативное обследование социальных учреждений и жилых домов. Все экстренные службы моментально переведены в режим повышенной готовности, отработанный алгоритм действий позволяет включаться в работу за считанные минуты.

На данный момент информация о повреждениях отсутствует, уточнил Солодов.

Ранее на Камчатке произошло более 60 афтершоков магнитудой до 7,4 баллов.