Мощное землетрясение произошло на Камчатке: объявлена угроза цунами
Фото - © Олег Спиридонов / Фотобанк Лори
Раннее утро на Камчатке началось с сильнейшего подземного толчка магнитудой 7.2 балла, сообщается на официальной странице губернатора Владимира Солодова.
По уточненным данным, сейсмологи объявили угрозу цунами по восточному побережью полуострова, где в настоящее время проводится экстренное оповещение населения о возможной опасности.
После оповещения началось оперативное обследование социальных учреждений и жилых домов. Все экстренные службы моментально переведены в режим повышенной готовности, отработанный алгоритм действий позволяет включаться в работу за считанные минуты.
На данный момент информация о повреждениях отсутствует, уточнил Солодов.
Ранее на Камчатке произошло более 60 афтершоков магнитудой до 7,4 баллов.