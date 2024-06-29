Губернатор: в больницах Севастополя остаются 23 человека
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В настоящее время в больницах Севастополя остаются на лечении 23 пациента, в том числе трое детей. В столичные ведущие медицинские учреждения направили 12 детей и десять взрослых, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
По словам губернатора, медики Москвы оценили состояние трех пациентов как стабильно тяжелое. Помимо этого, 12 человек находятся в состоянии средней тяжести.
Состояние одного ребенка по-прежнему оценивают как тяжелое.
Ранее Развожаев сообщил, что что российские военнослужащие успешно отразили ракетную атаку ВСУ, но три мирных жителя получили ранения легкой степени тяжести.