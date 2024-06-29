Губернатор: в больницах Севастополя остаются 23 человека

В настоящее время в больницах Севастополя остаются на лечении 23 пациента, в том числе трое детей. В столичные ведущие медицинские учреждения направили 12 детей и десять взрослых, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.