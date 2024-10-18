Губернатор Пензенской области опроверг удар дрона ВСУ по воинской части

сегодня в 17:51

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко опроверг распространяемые фейки об атаке вражеского дрона на воинскую часть, расположенную в регионе.

«Сообщаю, что эта „информация“ не соответствует действительности», — написал Мельниченко в своем Telegram-канале.

По его словам, данные фейки начали публиковать проукраинские каналы и сотрудники Центра информационно-психологических операций Украины в социальных сетях.

Распространением лживой информации они пытаются вызвать панику у мирных граждан. Мельниченко призвал не верить этим публикациям.

Губернатор Пензенской области также попросил жителей региона не дать себя обмануть и пользоваться только официальными источниками информации.

Ранее стало известно, что Украина направила дроны «Лютый» для ударов вглубь РФ. Целями БПЛА являются склады с боеприпасами.