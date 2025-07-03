Стартовал 16-й сезон студенческих строительных отрядов Группы «Россети»

Летом 2025 года более 2,3 тысячи студентов из 200 высших и средних специальных учебных заведений будут работать на объектах электросетевого комплекса. Они примут участие в ключевых инвестиционных проектах, включая модернизацию оборудования, ремонтные работы, а также изучат современные технологические решения, используемые в энергетике.

В Москве торжественное открытие 16-го трудового сезона состоялось в ведущем энергетическом университете страны — НИУ «МЭИ». На мероприятии присутствовали не только столичные студенты, но и будущие энергетики из Иваново, Донецка, Луганска и Белгорода.

Директор по управлению персоналом и организационному развитию ПАО «Россети» Дарья Борисова сообщила, что в этом году сформировано свыше 130 студенческих отрядов из лучших вузов России — от Калининграда до Владивостока.

«Ребята, которые присоединились к этому молодежному движению, смогут больше узнать о будущей профессии, найти новых друзей и единомышленников. За 15 лет, прошедших с момента формирования первых отрядов сетевого комплекса, более 22 тыс. студентов уже прошли эту школу. Многие из них присоединились к нашей команде, стали настоящими профессионалами своего дела и сегодня строят успешную карьеру», — отметила Борисова.

Партнерство Группы «Россети» с Российскими студенческими отрядами началось в 2010 году. С тех пор будущие энергетики участвовали в масштабных проектах, таких как обеспечение энергией Восточного полигона железных дорог, подготовка сетевой инфраструктуры к Олимпиаде-2014, Чемпионату мира по футболу-2018 и другим значимым событиям.