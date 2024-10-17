CNN: Украина направила дроны «Лютый» для ударов вглубь РФ
ВСУ запустили свой беспилотник самолетного типа «Лютый», чтобы проводить атаки вглубь российской территории, сообщает Lenta.ru.
Как пишет CNN, сотрудники издания два дня путешествовали по стране с подразделением дронов, готовящимся запустить свыше 100 аппаратов в ночь на 29 сентября с миссией в РФ.
Корреспонденты телеканала рассказали, что подразделение, занимающееся дронами, подчиняется украинскому ГУР. Они назвали данный беспилотник одним из самых сверхсекретных вооружений ВСУ. Это дрон длиной 13 футов (3,9 м), размах крыльев — 23 фута (7 м).
Целями беспилотников «Лютый» являются склады с боеприпасами. А также они летят к вагонам поездов, стоящих внутри депо. Считается, что они якобы заполнены ракетами из Ирана.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление американского госсекретаря Энтони Блинкена о поставках иранских ракет. По его словам, информация о поставках РФ зарубежного оружия не имеет под собой оснований.