CNN: Украина направила дроны «Лютый» для ударов вглубь РФ

Как пишет CNN, сотрудники издания два дня путешествовали по стране с подразделением дронов, готовящимся запустить свыше 100 аппаратов в ночь на 29 сентября с миссией в РФ.

Корреспонденты телеканала рассказали, что подразделение, занимающееся дронами, подчиняется украинскому ГУР. Они назвали данный беспилотник одним из самых сверхсекретных вооружений ВСУ. Это дрон длиной 13 футов (3,9 м), размах крыльев — 23 фута (7 м).

Целями беспилотников «Лютый» являются склады с боеприпасами. А также они летят к вагонам поездов, стоящих внутри депо. Считается, что они якобы заполнены ракетами из Ирана.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление американского госсекретаря Энтони Блинкена о поставках иранских ракет. По его словам, информация о поставках РФ зарубежного оружия не имеет под собой оснований.