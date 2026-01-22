Губернатор Кузбасса озвучил версии гибели младенцев в роддоме Новокузнецка

Губернатор Кузбасса Илья Середюк в прямом эфире рассказал о предварительных причинах гибели девяти младенцев в роддоме Новокузнецка и сообщил о мерах, принятых после трагедии, сообщает Сiбдепо .

Середюк заявил, что большинство погибших в роддоме младенцев были глубоко недоношенными детьми с серьезными патологиями и весом 600–800 г. Он подчеркнул, что трагедия не связана со вспышкой внутрибольничной инфекции, так как в конце декабря в роддоме №1 прошло более 140 родов, и большинство новорожденных здоровы.

Губернатор также усомнился в версии врачебной ошибки.

«Невозможно, чтобы все лечащие врачи допустили одну и ту же ошибку», — отметил глава региона.

В связи с произошедшим Середюк приостановил объединение медицинских учреждений области и поручил усилить дородовое наблюдение за беременными, чтобы своевременно выявлять риски. Он также распорядился централизовать и сделать более прозрачными закупки медицинского оборудования.

Роддом №1 временно закрыт. Власти планируют увеличить число коек и укрепить кадровый состав для будущего открытия. Одновременно усиливается обеспечение роддома №2, куда сейчас направляют всех рожениц. Окончательные выводы будут сделаны после завершения работы экспертов.

