сегодня в 09:04

Губернатор Ярославской области: пожар на НПЗ возник не из-за беспилотников

На территории нефтеперерабатывающего завода в Ярославской области в среду возникло возгорание, сообщил губернатор региона Михаил Евраев.

По его словам, местные жители обеспокоены, что пожар мог быть результатом атаки дронов ВСУ. Но ЧП с этим никак не связано. В среду атак беспилотников не было.

Евраев подчеркнул, что пожар носит только техногенный характер. Сотрудники экстренных служб работают над устранением огня на НПЗ.

Ранее в Щелкове пожарные предотвратили массивное возгорание в лесу. Там загорелось упавшее дерево.

