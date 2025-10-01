Губернатор Ярославской области: пожар на НПЗ возник не из-за беспилотников
Фото - © соцсети
На территории нефтеперерабатывающего завода в Ярославской области в среду возникло возгорание, сообщил губернатор региона Михаил Евраев.
По его словам, местные жители обеспокоены, что пожар мог быть результатом атаки дронов ВСУ. Но ЧП с этим никак не связано. В среду атак беспилотников не было.
Евраев подчеркнул, что пожар носит только техногенный характер. Сотрудники экстренных служб работают над устранением огня на НПЗ.
Ранее в Щелкове пожарные предотвратили массивное возгорание в лесу. Там загорелось упавшее дерево.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.