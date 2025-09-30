В Щелкове предотвратили массивное возгорание в лесу

В городском округе Щелково по системе 112 поступило сообщение о возгорании упавшего дерева в лесу, недалеко от адреса ул. Неделина, дом № 26. На место происшествия были направлены сотрудники подразделения пожарно-спасательной части, сообщает администрация округа.

По предварительным данным, дерево загорелось в связи с неаккуратным обращением с огнем, а затем повалилось на тропинку — таким образом, присутствовала опасность распространения огня.

Первыми на место выехала пожарная часть. По прибытии им понадобилась помощь спасателей центра гражданской защиты — спасатели прибыли на место в 16:15. В 16:40 пожароопасная ситуация была полностью ликвидирована.

Сотрудники пожарно-спасательной части напоминают: при неаккуратном обращении с огнем существует угроза возникновения лесного пожара даже в осенний период. Не разводите костры, не поджигайте траву и не бросайте непотушенные спички и окурки.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что костры и травяные палы представляют угрозу и требуют технологического подхода, своевременной подготовки к пожароопасному периоду.

«Мы обратили внимание на то, что в ряде муниципалитетов часто люди сигнализируют нам о возгораниях, которые связаны с человеческим фактором — пал травы или шашлыки. У нас 95% пожаров случается по вине человека. Больше всего в Балашихе, Орехово-Зуеве, Воскресенске», — сказал Воробьев.