Губернатор Голубев: спасатели потушили пожар на нефтебазе в Азове
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Спасателям удалось потушить пожар, который вспыхнул на нефтебазе в Азове после воздушной атаки, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
«По состоянию на 12:00 пожар на нефтебазе в Азове ликвидирован», — написал он в своем Telegram-канале.
В Азове после воздушной атаки ВСУ 18 июня загорелись резервуары с нефтепродуктами. Площадь пожара составила 5 тыс. кубометров, пострадавших нет.
Возгорание тушили 208 человек и 39 единиц техники. Помимо этого, был задействован пожарный поезд.