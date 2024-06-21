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Губернатор Голубев: спасатели потушили пожар на нефтебазе в Азове

Спасателям удалось потушить пожар, который вспыхнул на нефтебазе в Азове после воздушной атаки, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

«По состоянию на 12:00 пожар на нефтебазе в Азове ликвидирован», — написал он в своем Telegram-канале.

В Азове после воздушной атаки ВСУ 18 июня загорелись резервуары с нефтепродуктами. Площадь пожара составила 5 тыс. кубометров, пострадавших нет.

Возгорание тушили 208 человек и 39 единиц техники. Помимо этого, был задействован пожарный поезд.