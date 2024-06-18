Губернатор Голубев: рисков распространения пожара в Азове нет

Рисков распространения пожара в Азове, где загорелся резервуар с нефтепродуктами, на другие объекты и угроз для жителей нет. Также превышения загрязняющих веществ не установили, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале .

Голубев написал, что лаборатория Роспотребнадзора проверила состояние окружающей среды.

«Превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ не установлено. По оценке специалистов, рисков распространения пожара на другие объекты, а также угроз для жителей нет», — отметил он.

По словам губернатора, пожар тушат 208 человек и 39 единиц техники. Помимо этого, задействован пожарный поезд.

В Азове после воздушной атаки ВСУ 18 июня загорелись резервуары с нефтепродуктами. Площадь пожара составила 5 тыс. кубометров, пострадавших нет.