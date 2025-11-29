Губернатор Чибис рассказал, что его дочь стала жертвой телефонных мошенников

Телефонные мошенники обманули дочь губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Об этом глава региона заявил в Telegram-канале .

Аферисты попросили Лизу продиктовать пришедший ей на телефон код для получения доставки. После этого девушку стали шантажировать, ей также начали поступать угрозы.

Мошенники вынудили свою жертву отдать им определенную сумму денег. Чибис подчеркнул, что угрозы продолжают поступать от злоумышленников до сих пор.

Семья обратилась в полицию. Правоохранители разыскивают мошенников.

Губернатор попросил жителей еще раз поговорить с детьми и предупредить их об уловках мошенников, чтобы подобные ситуации не повторялись.

Ранее россиянам рассказали, как распознать фейковые сообщения от «Госуслуг». В первую очередь стоит обращать внимание на номер, с которого поступают СМС.

