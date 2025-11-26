Россиянам рассказали, как распознать фейковые сообщения от «Госуслуг»
В МВД рассказали россиянам, какие факторы указывают на то, что им пришло фейковое сообщение от мошенников, которые пишут якобы от официального портала «Госуслуги», сообщает ТАСС.
Аферисты часто присылают СМС, чтобы люди затем сами позвонили им и продиктовали свои данные. Чтобы защититься от действий мошенников, надо различать настоящие и фейковые сообщения.
Настоящие сообщения от «Госуслуг» поступают только с короткого номера 0919 или буквенно-цифрового ID gosuslugi. Официальные службы не связываются с людьми в WhatsApp*, Telegram или других мессенджерах.
У «Госуслуг» два официальных номера: 8 (800) 100-70-10 и 115. Если гражданина просят позвонить по другому номеру, то это мошенники.
Также стоит обращать внимание на наличие подозрительных ссылок в сообщениях. «Госуслуги» никогда не присылают пользователям ссылки для входа или подтверждения данных.
Кроме того, не стоит вестись на сообщения о «взломе» или «подозрительной активности». Также стоит обращать внимание на наличие в тексте ошибок.
Ранее россиян предупредили об активизации мошенников перед Новым годом. В эти дни аферисты полагаются на эмоциональность и спешку людей в период подготовки к праздникам.
* Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.