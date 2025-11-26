Россиянам рассказали, как распознать фейковые сообщения от «Госуслуг»

МВД: настоящие сообщения от «Госуслуг» приходят только с короткого номера 0919

В МВД рассказали россиянам, какие факторы указывают на то, что им пришло фейковое сообщение от мошенников, которые пишут якобы от официального портала «Госуслуги», сообщает ТАСС .

Аферисты часто присылают СМС, чтобы люди затем сами позвонили им и продиктовали свои данные. Чтобы защититься от действий мошенников, надо различать настоящие и фейковые сообщения.

Настоящие сообщения от «Госуслуг» поступают только с короткого номера 0919 или буквенно-цифрового ID gosuslugi. Официальные службы не связываются с людьми в WhatsApp*, Telegram или других мессенджерах.

У «Госуслуг» два официальных номера: 8 (800) 100-70-10 и 115. Если гражданина просят позвонить по другому номеру, то это мошенники.

Также стоит обращать внимание на наличие подозрительных ссылок в сообщениях. «Госуслуги» никогда не присылают пользователям ссылки для входа или подтверждения данных.

Кроме того, не стоит вестись на сообщения о «взломе» или «подозрительной активности». Также стоит обращать внимание на наличие в тексте ошибок.

Ранее россиян предупредили об активизации мошенников перед Новым годом. В эти дни аферисты полагаются на эмоциональность и спешку людей в период подготовки к праздникам.

* Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.

