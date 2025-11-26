Россиян предупредили об активизации мошенников перед Новым годом

Руководитель Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков заявил, что перед Новым годом мошенники всегда усиливают свою активность, сообщает RT .

«В эти дни мошенники полагаются на эмоциональность и спешку людей в период подготовки к праздникам. Наиболее часто схемы связаны с покупательским ажиотажем. Появляется множество фейковых интернет-магазинов с „новогодними скидками“», — сказал эксперт.

По его словам, часто злоумышленники используют популярность услуг Деда Мороза или бронирование билетов на различные мероприятия, а после оплаты люди остаются ни с чем.

Еще один опасный вариант мошенничества — это «новогодние розыгрыши» и «акции» в соцсетях, когда пользователя сначала радуют информацией о выигрыше, а затем просят данные карты или оплату.

В суете перед праздниками люди часто расслабляются или, наоборот, стараются сразу все успеть — именно этими изменениями в сознании мастерски пользуются преступники, заключил Зыков.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.