Губернатор Челябинской области высказался об ужасном ДТП с пьяным водителем

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер высказался об ужасной аварии с пьяным водителем, в которой пострадал 11-месячный ребенок. Глава региона заявил, что виновник ДТП будет наказан по всей строгости закона, сообщает РБК .

«Убежден, что „автолюбитель“ получит самую жесткую правовую оценку своих неадекватных действий и будет наказан по всей строгости закона», — заявил Текслер.

Он также отметил, что водитель, который врезался в людей, был пьян. Он не пытался тормозить и скрылся с места происшествия. В результате аварии пострадали пять человек, в том числе 11-месячный ребенок. Один человек находится в тяжелом состоянии.

Толпу пешеходов на перекрестке в Челябинске сбил 47-летний мужчина на немецкой иномарке BMW X6. Автомобилиста заблокировали очевидцы, после чего они выволокли мужчину из салона и вызвали силовиков.