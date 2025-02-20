Губернатор Бусаргин: жители Саратова жалуются на едкий запах

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Жители ряда районов Саратова пожаловались на едкий запах в воздухе. Проблема была и накануне утром, сообщил в Telegram-канале губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

Сотрудники городских служб регулярно берут пробы воздуха. Их проверяют на предмет наличия слишком большого количества вредных веществ.

19 февраля превышений концентрации не зафиксировали. Неприятный аромат мог появиться из-за атмосферных явлений.

Ранее в СК РФ обратилась жительница Подмосковья. Рядом с Поварово округа Солнечногорск жители ощущали едкий запах по причине близости к комплексу по переработке отходов.