СК взял на контроль ситуацию с едким запахом отходов в Солнечногорске

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад о результатах проверки по поводу нарушения природоохранного законодательства в п. Поварово округа Солнечногорск, сообщает Информационный центр СК России .

По данному вопросу к Бастрыкину обратилась жительница Подмосковья. Она рассказала, что рядом с Поварово уже долгое время работает комплекс по переработке отходов.

По ее словам, местные жители страдают от едкого запаха, а у детей стали проявляться признаки аллергической реакции. Также заявительница обратила внимание на тот факт, что предприятие загрязняет почву, допуская слив фильтра.

В ГСУ СК России по Московской области начата процессуальная проверка по обращению о нарушении природоохранного законодательства. Бастрыкин поставил ее ход на контроль в центральном аппарате ведомства.

Он также поручил представить ему доклад о результатах проверки и принятых решениях.

Ранее Бастрыкин взял под контроль дело об избиении 18-летнего парня в Люберцах. На молодого человека напали трое мужчин.