Бастрыкин взял под контроль дело об избиении 18-летнего парня в Люберцах

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о расследовании обстоятельств, при которых тремя мужчинами был избит в Люберцах 18-летний парень. О преступлении ранее писали в Сети, сообщает пресс-служба СК России.

Из-за избиения открыто уголовное дело по статье 213 Уголовного кодекса России — «Хулиганство». Бастрыкин дал поручение главе ГСУ СК России по Московской области Ярославу Яковлеву доложить о ходе расследования уголовного дела.

Исполнение поручения отслеживают в центральном аппарате Следкома.

Ранее сообщалось, что напавшие 31 января на 18-летнего подростка мужчины могли перепутать его с сутенером. Нарушители правопорядка сильно избили пострадавшего. Также, по словам его отца, мужчины забрали телефон и пытались найти в нем приложения банка, чтобы забрать деньги.