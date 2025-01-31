Трое мужчин перепутали школьника в Люберцах с сутенером и сильно избили его

В подмосковных Люберцах трое мужчин избили старшеклассника до сотрясения мозга из-за того, что приняли его за сутенера, пишет Telegram-канал «Осторожно, новости» .

27 января 18-летний юноша по просьбе матери пошел на улицу Кирова за почтовой посылкой. Женщина забеспокоилась, когда поняла, что сына слишком долго нет, и пошла его искать. Выйдя на улицу, она увидела, как подростка избивают трое мужчин.

Позднее выяснилось, что якобы трое нападающих приняли школьника за сутенера, который развел их на деньги. По их словам, они оплатили услуги секс-работницы, но женщина так и не пришла, поэтому они пошли искать ее сами и в этот момент встретили потерпевшего.

Отец пострадавшего утверждает, что злоумышленники отобрали у юноши телефон и искали в нем банковские приложения. Родители юноши обратились в полицию, где в итоге возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью.

По словам самого пострадавшего, уже в полиции мужчины поменяли показания, свою вину отрицали. Их отпустили. Записей с камер наблюдения найти не удалось, теперь родители школьника ищут свидетелей.