GTA в Дрожжине: полицейские погнались за компанией на каршеринге

сегодня в 16:44

Полицейские Подмосковья погнались за не остановившимся по требованию каршерингом

В одном из жилых комплексов в подмосковном поселке Дрожжино произошла полицейская погоня. Арендаторы каршеринга попыталась оторваться от правоохранителей, сообщает Telegram-канал « 112 ».

Компания передвигалась на машине по району. По предварительной информации, в автомобиле могли находиться несовершеннолетние.

Транспортным средством заинтересовались правоохранители. Арендаторы каршеринга не стали выполнять их требования и не остановились. В результате произошла полицейская погоня, от которой нарушители попытались уйти.

Происходящее запечатлели очевидцы. Судя по опубликованным кадрам, компании, которая была в авто, не удалось сбежать от правоохранителей. Водителя, который был за рулем, задержали, положив лицом в асфальт.

Полиция выясняет, почему арендаторы каршеринга не остановились по первому требованию.

Ранее пытавшиеся уйти от погони нарушители открыли огонь по экипажу ГАИ в Подольске. Водитель затонированной машины не хотел останавливаться.