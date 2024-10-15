Пытавшиеся уйти от погони нарушители открыли огонь по экипажу ГАИ в Подольске

Сотрудники ГАИ в Подольске открыли огонь во время погони. Водитель затонированной машины не хотел останавливаться, сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Во время патрулирования городского округа автоинспекторы увидели машину, в которой передние окна были затонированы. Сотрудники Госавтоинспекции потребовали водителя сделать остановку. Тот не согласился, ускорился и попытался «убежать» от них — началась погоня.

Уезжающий совершал опасные действия, нарушал правила дорожного движения, создавал угрозу для жизни и здоровья остальных автомобилистов. Чтобы заставить водителя остановиться, один из инспекторов ГАИ произвел предупредительный выстрел в воздух.

Вдруг из окна преследуемого автомобиля высунулся человек, который выстрелил из пистолета в машину полицейских. После этого инспектор ГАИ начал стрелять по колесам уезжающего.

Гонщик не справился с управлением, в результате чего автомобиль перевернулся. Оказалось, что в машине ехало шестеро человек, троим из них не было 18 лет. В ходе инцидента никто не пострадал.

Водителя могут привлечь к административной ответственности по нескольким статьям. Пассажиру, который начал стрелять по сотрудникам ГАИ, светит уголовный срок по ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».

Ранее иностранец угнал поливомоечную машину за 8 млн рублей в подмосковном Одинцове. Затем его обнаружили сотрудники ГАИ и потребовали остановиться, однако нарушитель правопорядка устроил погоню.