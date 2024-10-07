Иностранец угнал поливомоечную машину за 8 млн рублей в подмосковном Одинцове

В подмосковном Одинцове мужчина пробрался на стоянку строительной компании и угнал поливомоечный автомобиль. Цена транспортного средства — примерно 8 млн рублей, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Сотрудники правоохранительных органов заметили автомобиль на одной из дорог. Полицейские потребовали угонщика остановиться, однако он начал вилять из стороны в сторону, ехать быстрее и пытаться отбиться от погони.

Однако правоохранителям удалось задержать мужчину. Поливомоечную машину вернули компании. На похитителя завели уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ «неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

До этого в отношении задержанного было заведено другое дело. Его подозревали в воровстве одежды из частного дома. В данный момент нарушителя правопорядка заключили под стражу.

Ранее 10 подростков угнали автомобиль и перевернулись на востоке Москвы. За рулем был 14-летний школьник.