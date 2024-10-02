Десять подростков угнали автомобиль и перевернулись на востоке Москвы

Автомобиль с десятью подростками в салоне перевернулся на востоке Москвы. За рулем находился 14-летний школьник, сообщает Baza .

ДТП произошло в среду вечером в районе Сиреневого бульвара. Девятиклассник, который находился за рулем, не справился с управлением и машина несколько раз перевернулась.

Предварительно, в салоне авто находилось 10 несовершеннолетних в возрасте от 13 до 17 лет. При этом четверо детей в момент аварии находились в багажнике. После случившегося часть детей разбежалась, а некоторым потребовалась помощь медиков.

Позднее выяснилось, что школьники угнали машину у матери 15-летнего Дилера, который в момент ДТП находился на пассажирском сидении. В ходе допроса он рассказал, что покататься на машине матери предложил его 14-летний друг Алексей, который увидел ключи от авто на столе в квартире.

По словам Дилера, подростки несколько раз брали машину и катались по городу. Однако в этот раз Алексей наехал на препятствие, после чего автомобиль перевернулся.

Предварительно, в машине находились 4 девочки и 6 парней. Одну из пострадавших госпитализировали в городскую больницу.