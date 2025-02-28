Грузовой поезд чуть не протаранил автобус на переезде в Иркутской области

На переезде в Иркутской области грузовой поезд чуть не влетел в пассажирский автобус. Вагоны прошли всего в нескольких сантиметрах от транспортного средства, сообщает Baza .

Инцидент произошел ночью 28 февраля. Автобус, ехавший из Иркутска в Усть-Кут, чуть не попал в аварию на переезде в населенном пункте Янталь.

Переезд был закрыт. Водитель транспортного средства ожидал, когда ему разрешат движение. Через некоторое время зажегся зеленый сигнал светофора. Несколько автомобилей проехали, но автобус продолжал стоять на месте.

Затем через громкоговоритель сообщили, что переезд закрывается из-за приближения состава. Только после этого водитель начал ехать. Когда автобус оказался на переезде, шлагбаум перед ним опустился. В результате транспортное средство максимально к нему «прижалось», а пассажиры вышли на улицу.

Гибели людей удалось избежать. Поезд проехал всего в нескольких сантиметрах от задней части автобуса, оставив только царапину и копоть на нем.

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