Грузовики перекрыли проезд в подмосковных Люберцах после ДТП
ДТП случилось на пересечении Хлебозаводской и Южной улиц в подмосковных Люберцах. Из-за этого частично ограничено движение, сообщает Telegram-канал «Мои Люберцы».
Из-за ДТП оказался перекрыт проезд по направлению к переезду.
Столкнулись две грузовые машины. Они находились на разных полосах движения. Из-за этого дорога оказалась перекрыта. Повреждения у авто минимальные.
