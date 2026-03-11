сегодня в 08:25

Грузовики перекрыли проезд в подмосковных Люберцах после ДТП

ДТП случилось на пересечении Хлебозаводской и Южной улиц в подмосковных Люберцах. Из-за этого частично ограничено движение, сообщает Telegram-канал « Мои Люберцы ».

Из-за ДТП оказался перекрыт проезд по направлению к переезду.

Столкнулись две грузовые машины. Они находились на разных полосах движения. Из-за этого дорога оказалась перекрыта. Повреждения у авто минимальные.

Ранее в Улуг-Хемском районе в Республике Тыва случилось смертельное ДТП. Авто врезалось в лошадь и другую машину.

