сегодня в 15:31

Грузовик загорелся у подмосковного ресторана «Вкусно — и точка»

В подмосковном Фрязино загорелся автомобиль КамАЗ, стоявший рядом с рестораном быстрого питания «Вкусно — и точка». Водитель заявил, что огонь вспыхнул в кабине, сообщает «Осторожно, Москва» .

Во время пожара шоферу удалось быстро выбраться из машины. Информации о том, обратился ли водитель за медицинской помощью, не приводится.

Судя по кадрам с места происшествия, пожар в большегрузе потушили спасатели.

Причины возгорания в КамАЗе пока не озвучиваются.

Ранее жителя Московской области задержали за поджог двух машин и гаража. По версии полиции, подозреваемый совершил преступления из-за ненависти к бывшему коллеге.

