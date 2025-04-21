Грузовик задавил ребенка на велосипеде в Уссурийске
Фото - © Evgenia Shevardina / Фотобанк Лори
В Уссурийске рядом с Садовым кольцом случилось смертельное ДТП. Большегруз насмерть задавил ребенка, который ехал на велосипеде, сообщает «МК Владивосток» со ссылкой на заявления очевидцев в социальных сетях.
ДТП произошло около полудня по местному времени. Водитель большегруза сбил ребенка на пешеходном переходе из-за слепой зоны.
После аварии велосипед попал под колеса автомобиля. Он полностью сломался. Ребенок умер на месте.
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