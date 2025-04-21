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Грузовик задавил ребенка на велосипеде в Уссурийске

В Уссурийске рядом с Садовым кольцом случилось смертельное ДТП. Большегруз насмерть задавил ребенка, который ехал на велосипеде, сообщает « МК Владивосток » со ссылкой на заявления очевидцев в социальных сетях.

ДТП произошло около полудня по местному времени. Водитель большегруза сбил ребенка на пешеходном переходе из-за слепой зоны.

После аварии велосипед попал под колеса автомобиля. Он полностью сломался. Ребенок умер на месте.

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