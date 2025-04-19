Ехали на красный: двух девочек на самокате сбили на северо-востоке Москвы
Двух девочек на самокате сбили на северо-востоке Москвы
На улице Кольской в столице «Лада Гранта» сбила дух девочек на электросамокате, они переезжали дорогу по регулируемому переходу на запрещающий сигнал светофора, сообщает пресс-служба городской прокуратуры.
В результате ДТП пострадали две 15-летние девочки, которые ехали на одном электросамокате, не спешившись.
Прокуратура СВАО взяла на контроль установление обстоятельств данной дорожной аварии, в результате которой двое подростков получили травмы.
Пострадавших в ДТП доставили в московскую больницу.
Ранее врачи МОЦОМД рассказали, как самокатчикам избежать серьезных травм. Так, травмы часто происходят из-за превышения скорости, выезда на проезжую часть и езды в несколько человек на одном самокате.