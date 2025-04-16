Врачи МОЦОМД рассказали, как самокатчикам избежать серьезных травм

В первые месяцы весны в отделение травматологии и ортопедии Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) поступило девять подростков с травмами, полученными в результате падений, столкновений с пешеходами и транспортными средствами при использовании самокатов. Пострадавшим были проведены хирургические вмешательства, включая обработку ран и остеосинтез переломов конечностей. В последние годы наблюдается рост числа детских травм, связанных с использованием электросамокатов. Подростки часто используют фейковые аккаунты для аренды или личный транспорт, игнорируя средства защиты: шлемы, наколенники, налокотники. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Травмы часто происходят из-за превышения скорости, выезда на проезжую часть и езды в несколько человек на одном самокате. Многие дети и родители недооценивают важность безопасности при использовании электросамокатов. В то время как большинство отделывается легкими повреждениями, некоторые получают серьезные травмы опорно-двигательного аппарата, черепно-мозговые травмы и повреждения внутренних органов», — отметил заведующий отделением травматологии и ортопедии, врач травматолог-ортопед МОЦОМД Виталий Терлецкий.

В марте текущего года в центр поступил 16-летний юноша с оскольчатым переломом голени после падения с электросамоката. У пациента развился компартмент-синдром (опасное состояние, когда происходит сдавление мышц в подфасциальном пространстве), потребовавший срочной операции. В дальнейшем была проведена репозиция отломков с фиксацией металлоконструкциями и кожная пластика при участии специалистов ожогового отделения МОЦОМД. Послеоперационный период протекал без особенностей, отек голени значительно снизился, кожный трансплантат начал приживаться и пациент в удовлетворительном состоянии был выписан домой на амбулаторное лечение с улучшением. К счастью, описанный случай имеет благоприятный исход, но далеко не все травмы протекают без существенных последствий для здоровья, поэтому врачи-травматологи центра призывают к ответственному использованию современных технологий.

МОЦОМД готов оказать квалифицированную медицинскую помощь пострадавшим детям, но лучшей профилактикой травм является соблюдение правил безопасности и ответственное отношение к здоровью.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что работа педиатров очень важна.

«Нам нужно давать вам больше квартир, нам нужно больше поддерживать врачей. Нам нужно все делать для того, чтобы уважение к врачу, престиж (профессии — ред.) обязательно присутствовал в практике и в самом маленьком ФАПе, и в городской поликлинике», — сказал глава региона.