Грузовик сбил подростка после столкновения с другим большегрузом в Москве
15-летний подросток получил травму после того, как два грузовика столкнулись на востоке Москвы. Об этом сообщает «МК: срочные новости».
ДТП случилось в 14:45 на проспекте Буденного. Врезались два грузовика FAW.
Затем один из автомобилей сбил подростка. Его госпитализировали.
Утром 15 марта в Москве столкнулись два трамвая. Пострадали 24 человека, в том числе годовалый ребенок.
