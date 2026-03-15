Грузовик сбил подростка после столкновения с другим большегрузом в Москве

15-летний подросток получил травму после того, как два грузовика столкнулись на востоке Москвы. Об этом сообщает « МК: срочные новости ».

ДТП случилось в 14:45 на проспекте Буденного. Врезались два грузовика FAW.

Затем один из автомобилей сбил подростка. Его госпитализировали.

Утром 15 марта в Москве столкнулись два трамвая. Пострадали 24 человека, в том числе годовалый ребенок.

