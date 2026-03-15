Годовалая девочка получила серьезную травму при ДТП с трамваями в Москве

Попавший в аварию с трамваями москвич сломал позвоночник

Один из попавших в аварию с трамваями житель Москвы сломал позвоночник. У иной пострадавшей сломаны ребра и плечевая кость, сообщает « 112 ».

Травму получила годовалая девочка. Она ушибла голову.

Суммарно во время инцидента травмировали 24 человека. Среди пострадавших, в том числе водитель одного из трамваев.

Большую часть травмированных увезли в больницу. Движение рядом с улицей Водников восстановили.

Инцидент произошел 15 марта в 09:30 на улице Водников. Там столкнулись два трамвая маршрута №6.

