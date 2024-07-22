сегодня в 14:53

Грузовик протаранил автобус на трассе М-10 под Солнечногорском

На 63-м км трассы м-10 в городском округе Солнечногорск грузовик протаранил автобус, сообщает пресс-служба «Мособлпожспаса».

Спасатели вытащили зажатого в смятой кабине водителя автобуса. Пассажиров в момент дорожной аварии в салоне не было.

Пострадавшего передали медикам скорой помощи. Его доставили в больницу с подозрением на закрытую травму живота.

Ранее в Краснодарском крае в ДТП с «КамАЗом» погибли три человека. Всего в аварии участвовали шесть транспортных средств. По данному факту проводится проверка.