В Краснодаре в ДТП с «КамАЗом» и легковушками погибли 3 человека, еще 2 пострадали

В Краснодаре прокуратура проводит проверку по факту ДТП с 3 погибшими

Прокуратура Краснодарского края организовала проверку после смертельного ДТП на 13 км Ростовского шоссе. В аварию попали «КамАЗ» и 5 легковых автомобилей, сообщает пресс-служба ведомства .

Транспортные средства столкнулись 20 июля. По оперативной информации, водитель «КамАЗа» не справился с управлением и врезался в 2 автомобиля, которые в свою очередь протаранили еще 3 машины. В общей сложности в аварию попали 6 транспортных средств.

В результате ДТП водитель одной из легковушек, в которую врезался грузовик, травмировался, а два его пассажира скончались на месте от полученных травм. Еще один погибший находился в ином автомобиле, которое попало в эту аварию.

«С места ДТП двое несовершеннолетних пассажиров в возрасте 14 и 10 лет доставлены в лечебные учреждения, им оказывается необходимая помощь», — отметили в ведомстве.

Местная полиция уже проводит процессуальную проверку, ход которой находится на контроле прокуратуры. Какие-либо меры будут приняты по итогу проверки в рамках действующего закона.