сегодня в 19:24

Грузовик насмерть сбил женщину на переходе на севере Москвы

В районе дома 14/16, корпус 6, на Карельском бульваре в столице произошло ДТП с грузовиком и пешеходом, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции города.

Водитель за рулем грузового автомобиля Hyundai сбил женщину, переходившую проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. В результате аварии пострадавшая скончалась на месте от полученных травм.

На переходе, где произошло ДТП, сейчас работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативной группы.

Ранее иномарка насмерть сбила пешехода на переходе в Новой Москве. ДТП произошло на Крутовской улице.

