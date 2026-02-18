сегодня в 12:46

Грузовик насмерть сбил мужчину на пешеходном переходе в подмосковной Балашихе

Грузовик сбил мужчину на пешеходном переходе в городском округе Балашиха. От полученных травм пострадавший скончался на месте, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Авария произошла в среду около 10:28 на улице Новослободской в микрорайоне Железнодорожный. Предварительно, водитель грузовика сбил мужчину, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавший погиб на месте ДТП.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства смертельного ДТП.

Ранее два человека погибли и двое сотрудников Госавтоинспекции пострадали в результате наезда на них большегруза в момент оформления другого ДТП в Курской области.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.