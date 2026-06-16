«Не могу ходить»: Ольга Бузова оказалась в инвалидной коляске после операции

Известная певица и телеведущая Альга Бузова в личном блоге опубликовала фото в инвалидной коляске после операции.

Ранее стало известно что звезду прооперировали после того, как она повредила ногу в квартире. Операция продлилась несколько часов. Из-за травмы запланированный на 13 июня концерт Бузовой в Ростове-на-Дону был перенесен на 6 августа.

Экс-участница «Дома 2» рассказала, что остается в больнице и вынуждена передвигаться на инвалидной коляске. При этом врачи не могут назвать точные сроки полного восстановления.

«Сегодня поспала чуть больше трех часов, уже успех. Очень ждала конкретики от лечащих врачей, но, к сожалению, рана настолько сильная и глубокая, что пока не ясен период полного восстановления», — поделилась.

Исполнительница хита «Мало половин» призналась, что тяжелее всего ей дается неопределенность. В ее плотный летний график придется вносить изменения.

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