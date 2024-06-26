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Грузовик на полном ходу влетела в отбойник на МКАД

В районе 14 км МКАД водитель грузовика не справился с управлением и наехал на ограждение, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

В результате происшествия пришлось перекрыть 3 полосы движения.

Момент аварии попал на видео. О пострадавших пока никакой информации не поступало.

Водителей просят быть внимательными на дороге. Любая ошибка может привести к плачевным последствиям.

Ранее москвичей попросили пересесть с личных автомобилей в метро. Такую рекомендацию дали из-за дождей и сложной ситуации на дороге.