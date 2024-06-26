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Москвичей просят пересесть с автомобилей на метро из-за дождя

Москвичей временно просят воздержаться от поездок на автотранспорте из-за сложной дорожной ситуации в городе, вызванной дождями, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Дожди прошли в нескольких районах Москвы. Из-за выпавших осадков дорожная ситуация усложнилась. Горожан и гостей столицы попросили, по возможности, отменить личные поездки на машинах или воспользоваться метро.

«Интенсивное движение сейчас на МКАД, 95 км, оба направления, ТТК (Рижская эстакада, оба направления) и Садовом кольце (внешняя сторона, Садовая-Спасская; внутренняя сторона, Новинский бульвар)», — сообщили в ведомстве.

За ситуацией на дорогах следят сотрудники патрульно-постовой службы и ситуационного центра ЦОДД.

Ранее жителей Москвы предупредили о кратковременных дождях, которые пройдут в среду. Во время осадков также ожидается усиление ветра.