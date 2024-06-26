сегодня в 15:51

Москвичей предупредили о кратковременных дождях и ветре в среду

Синоптики прогнозируют в среду в Москве местами небольшой кратковременный дождь, а также усиление ветра до 14 м/с, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по столице.

Водителям рекомендуют снизить скорость движения и увеличить дистанцию от следующего впереди транспорта.

Пешеходам на улице необходимо обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.

Ранее руководитель сервиса «Яндекс Погода» Александр Ганьшин рассказал, что за последние 80 лет в Москве стало больше жарких и дождливых дней.