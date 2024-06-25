Руководитель сервиса «Яндекс Погода» Александр Ганьшин рассказал, что за последние 80 лет в Москве стало больше жарких и дождливых дней. По мнению эксперта, такая тенденция на изменение климата сохранится и в будущем, сообщает «Секрет фирмы» .

Количество теплых дней в столице увеличивается с каждым десятилетием. Эксперт отметил, что все рекорды по морозам пришлись на прошлый век, а по жаре — на нынешний.

Показатели средней температуры воздуха также растут. Среднесуточная температура в Москве 1 мая в 1950–1970 гг. была плюс 9,3 градуса. За этот период отклонения от нормы были 8 раз, из которых 5 — ниже. В последующие годы отклонений было 11, при этом 9 превышали норму, отметил специалист.

Помимо температуры, в столице увеличивается и количество осадков.

«В Москве в год выпадает на 50 мм осадков больше, чем 80 лет назад, однако это не самое значительное изменение в стране: среди крупных городов разница наиболее заметна в Нижнем Новгороде, Перми и Воронеже», — отметил Ганьшин.

Эксперт пояснил, что в столице также сократилось количество дней, когда на улице лежит снег. Это стало возможным, поскольку устойчивый снежный покров теперь появляется в городе на 10 дней позже. В 1950-х годах в среднем лежало около 30 см снега, к 2020 году этот показатель составил около 21 см.