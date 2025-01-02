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Грузовик Mercedes перевернулся и сбил пешехода на Дмитровском шоссе

Грузовой автомобиль Mercedes перевернулся, сбив пешехода на Дмитровском шоссе в Московской области, сообщает РИА Новости .

Как отметили ГУ МВД по региону, ДТП произошло на 29 км трассы.

Движение транспорта на данном участке шоссе ограничено. Состояние пострадавшего в аварии уточняется.

По данным сервиса «Яндекс. Пробки», в районе ДЬТП образовался затор протяженностью более 2 км.

Также 30 декабря на внутренней стороне МКАД на 45-м км произошла массовая дорожная авария. На месте ЧП работали оперативные службы мегаполиса.