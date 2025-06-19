Грузинский вор в законе Шалва Хонский получил 10 лет тюрьмы за свой титул

60-летний грузинский авторитет Шалва Хонский (Чхенкели) был приговорен Пензенским областным судом к 10 годам лишения свободы за то, что не отказался от своего титула вора в законе, сообщает Telegram-канал «Прайм Крайм» .

С 2019 года в УК РФ существует статья, согласно которой за занятие высшего положения в преступной иерархии предусматривается ответственность. Хонский не стал отказываться от своего титула вора в законе, который он получил еще в 1992 году.

С того года мужчина неоднократно оказывался за решеткой. Его обвиняли в похищении и причинении тяжкого вреда здоровью. Он также разделял сферы влияния в тюрьмах.

Несмотря на появление статьи о занятии высшего положения в преступной иерархии, мужчина сохранил титул и продолжал контролировать различные сферы деятельности преступных банд в колониях Пензенской области. Также вор в законе занимался сбором средств в «общак», игнорировал требования правоохранителей.

Во время судебного заседания он не стал признавать свою вину. В итоге суд приговорил его к 10 годам по статье 210.1 УК РФ.

Ранее суд приговорил вора в законе Хобота (Андрея Вознесенского) к 8 годам и 2 месяцам колонии. Его осудили за занятие высшего положения в преступной иерархии.