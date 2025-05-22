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Вора в законе Хобота приговорили к 8 годам и 2 месяцам колонии

Московский областной суд огласил приговор криминальному авторитету Андрею Вознесенскому, более известному как Хобот. Будучи вором в законе, он контролировал деятельность криминальных групп, сообщает РЕН ТВ .

Вознесенского осудили за занятие высшего положения в преступной иерархии. Дело по этой статье на него завели еще 29 июня 2023 года. Вознесенский тогда признал вину, но не стал давать показания.

Состоялось заседание суда, на котором мужчине вынесли приговор. Вознесенский должен будет провести 8 лет и 2 месяца в колонии особого режима.

При этом защита просила освободить Хобота, ссылаясь на его тяжелое состояние здоровья.

Вознесенский стал вором в законе в 1995 году. Он занимался распространением преступных традиций и контролировал деятельность группировок преступников.

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