Возможный глава брянской ОПГ Емельянов мог сбежать на Украину

Возможный организатор около 60 убийств в России и один из наиболее разыскиваемых преступников в стране Емеля Одесский мог уехать на Украину, а потом в Европу, чтобы сбежать от правосудия в РФ. Об этом сообщает SHOT .

Николай Емельянов (Емеля Одесский), предположительно, мог быть одним из глав Брянской ОПГ. Банда орудовала с нулевых в ряде российских регионов.

ОПГ специализировалось на заказных убийствах высокопоставленных преступников. Например, группа, предположительно, ликвидировала воров в законе Бориса Петрушина, Мераба Табагуа, одного из местных авторитетов Андрея Бадия.

Предположительно, на счету Емельянова может быть около 60 убийств. Они совершены в Калужской, Брянской и Смоленской областях.

О том, чем занималась Брянская ОПГ, стало известно в 2009 году. Тогда был задержан один из киллеров.

Он начал работать со следствием и рассказал о деяниях всех своих подельников, среди которых, предположительно, был и Емельянов. Ему стало известно о грядущем задержании, поэтому мужчина оперативно уехал из России.

Предположительно, именно Емельянов выбирал цели для убийств и отдавал соответствующие приказы. Одна из наиболее громких ликвидаций Брянской ОПГ — уничтожение криминального авторитета Виктора Богданова по кличке Басист рядом с рестораном на улице Чернышевского в Брянске.

Российские силовики допускают, что Емеля прячется в Евросоюзе. Он проживает в стране по поддельным документам.