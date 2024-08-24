Группировки войск «Днепр» дроном «Куб» вывели из строя гаубицу ВСУ

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Минобороны России в официальном Telegram-канале опубликовало видео момента уничтожения украинской гаубицы в ходе выполнения специальной военной операции.

Подразделения беспилотной авиации группировки войск «Днепр» использовали ударный беспилотник «Куб» для уничтожения украинской гаубицы на побережье Днепра в Херсонской области. Точным ударом военнослужащие лишили ВСУ импортной военной техники.

Беспилотник «Куб» также активно применяют для ликвидации боевой техники и складов с боеприпасами ВСУ.

Ранее ВС РФ под Курском с применением вертолета Ка-52 уничтожили живую силу киевского режима. Бойцы российской армии продолжают сокращать присутствие врага на территории страны.