сегодня в 17:12

ВС РФ с применением вертолета Ка-52 уничтожили живую силу ВСУ под Курском

Армейская авиация в приграничном районе Курской области с применением вертолета Ка-52 ликвидировала живую силу Украины, а также военную технику киевского режима, после чего успешно вернулся в зону вылета, сообщило Минобороны РФ .

Экипаж армейской авиации успешно ликвидировал в приграничной зоне Курской области не только живую силу, но и военную технику противника. Момент ликвидации вражеских целей попал на видео.

После выполнения боевой задачи экипаж Ка-52 выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и успешно вернулся в зону вылета.

Позднее разведка убедилась и доложила, что живая сила ВСУ и военная техника уничтожена.