сегодня в 13:41

Бойцы ВС РФ нанесли огневое поражение живой силе и военной технике 47-й, 151-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой, 68-й егерской бригад ВСУ, 109-й, 116-й, 119-й бригад теробороны, 12-й и 15-й бригад нацгвардии вблизи н. п. Селидово, Дзержинск, Николаевка, Лысовка, Сухая Балка, Дружба и Шевченко ДНР.

Также подразделения группировки «Центр» отразили 9 контратак штурмовых групп 28-й, 47-й, 150-й, 151-й и 154-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад противника.

В ходе боевых действия киевский режим потерял до 635 военнослужащих, американский БТР М113, 3 боевые бронемашины, 152-мм гаубицу «МСТА-Б», 3 152-мм орудия Д-20, 2 122-мм гаубицы Д-30 и 2 автомобиля.

Ранее стало известно, что российские военнослужащие из подразделения группировки войск «Центр» за сутки освободили населенный пункт Нелеповку в ДНР.