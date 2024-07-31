Группировка «Север» уничтожила 350 солдат и технику ВСУ в Харьковской области

сегодня в 14:19

Подразделения группировки войск «Север» поразили живую силу и технику противника, под удар попали несколько бригад ВСУ в Харьковской области, сообщили в Минобороны России.

Российские солдаты провели серию успешных атак рядом с населенными пунктами Старица, Тихое, Волчанск и Липцы. В результате ударов были поражены техника и бойцы 82-й штурмовой, 57-й мотопехотной, 42-й механизированной и 92-й десантно-штурмовой бригад ВСУ.

Противник в течение двух дней пытался контратаковать, но безуспешно. ВСУ потеряли до 350 солдат, 122-мм гаубицу Д-30, 100-мм пушку «Рапиру» и бронированный автомобиль «HMMWV». Ликвидирован склад, на котором хранились боеприпасы.

Ранее российские Су-25 поразили ракетами личный состав и технику ВСУ в зоне СВО. Всем воздушным судам удалось успешно вернуться в пункт постоянного дислоцирования.