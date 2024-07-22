Группа бородачей с оружием напугала жителей ЖК в подмосковных Люберцах

Несколько мужчин с оружием на парковке напугали жителей одного из жилых комплексов в городском округе Люберцы, сообщает Telegram-канал «Новости ЖК Люберецкий».

На опубликованных кадрах видно, как на парковке ЖК четверо бородатых мужчин выясняют отношения. При этом один из них достает и демонстрирует пистолет.

Жильцы дома вызвали сотрудников правоохранительных органов. На место прибыли полицейские и росгвардейцы.

Ранее мигрант ударил соотечественницу ножом возле торгового центра «Капитолий» на улице Миклухо-Маклая на юго-западе Москвы. Через несколько минут после нападения гражданина Кыргызстана задержали.