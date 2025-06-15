Грозит выкидыш: женщина накинулась на беременную в лифте ЖК в Химках

Беременную избили в лифте элитного жилого комплекса «Маяк» в подмосковных Химках. Девушке грозит выкидыш, так как врачи обнаружили у пострадавшей повышенный тонус матки, сообщает Mash .

Конфликт произошел из-за детского велосипеда. По словам очевидца, женщина по имени Екатерина вошла в лифт и попросила Валентину (пострадавшую) убрать велосипед ее сына. Та отказалась, и между ними началась ссора.

На опубликованных кадрах видно, как Екатерина намеренно наступает Валентине на ногу, за что получает удар по лицу. После этого начинается драка, которую пытается разнять мужчина.

При этом охранники рассказали, что Екатерина не впервые устраивает драки в лифте. Более того, она угрожает своим отцом, который якобы работает в ОМОН. Сама же нападавшая работает в госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов».

После инцидента Валентина обратилась в больницу, где врачи диагностировали у нее гипертонус миометрия по задней стенке матки. Это может повлиять на беременность. После этого пострадавшая написала заявление в полицию.